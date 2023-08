PUCET, Nicole



1934 - 2022À La Maison Michel-Sarrazin, le 7 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Nicole Pucet, fille de feu monsieur Pierre Pucet et de feu madame Evelyne Trudel. Elle demeurait à Québec. Elle fût précédée par son époux M. Pierre Bellavance, décédé le 18 décembre 2022 à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec à l'âge de 88 ans, fils de feu Maurice Bellavance et de feu Marie-Ange Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant. Ils laissent dans le deuil, leurs enfants : Annie (Steeve Beaudet) et Michel; leurs petits-enfants : Marie-Annik Beaudet (Olivier Bouchard), Marie-Frédérique Beaudet, Marie-Alexandre Beaudet (Samuel Charbonneau) et Sandrine Bellavance (Julien Mercier), Mathis Bellavance et la mère de ceux-ci, Chantal Julien; leurs arrière-petits-enfants : Juliette Beaudet, Henri Beaudet-Bouchard, Louis Beaudet-Bouchard et Aby Charbonneau; les sœurs et le frère de Nicole : feu Jeannine (feu Urgel), feu Jean (Berthe), feu Hélène (feu Claude) et Denise (Roch); les frères et la sœur de Pierre : feu Carmen (feu Clermont), feu Jean (feu Laura), feu Réal (Jacqueline), feu Marcel (Denise) et feu Louis (Hélène); ainsi que leurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca ou à la Maison Michel-Sarazin, 801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1, (418) 687-6084, https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don