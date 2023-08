GAGNON, Claude



À son domicile, le 21 juillet 2023 est décédé à l'âge de 83 ans, monsieur Claude Gagnon, époux de madame Doris Bobony, fils de feu madame Annette Marceau et de feu monsieur Louis-Philippe Gagnon. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 18 août 2023 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30,de 9h à 10h15,et de là au cimetière St-Charles (Section militaire) 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1N 3Y6. Outre son épouse Doris, il laisse dans le deuil, ses enfants : Luc (Nicole), Marc (Wako), François (Karine); ses petits-enfants : Stéphanie (Keith), Mélanie (John), David (Christine), Daniel (Chantal), Zoé, Sara-Jeanne, Laura; ses arrière-petits-enfants : Maève, Mikaela, Jonah, Mika, Kayled, Alexie, Greyson, Brynlie, Isaac, Leo, Novah, sa sœur et son frère : Françoise et Camille (Madelaine), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bobony, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amis du Royal 22e Régiment. Un sincère remerciement au personnel soignant du centre de Cardiologie de l'Hôpital Laval de Québec, le CLSC de la Jacques-Cartier et de la Clinique Maizeret.