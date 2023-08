BLACKBURN, Maxime



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur Maxime Blackburn survenu à son domicile, le 9 août 2023, à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu monsieur Gaston Blackburn et de feu dame Jeannine Tremblay. Autrefois d'Alma, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil sa fille, Julie Blackburn (Félix Dupont-Hebert) et son fils, Nicolas Blackburn (Andrée-Anne Dion); la mère de ses enfants, Denise Desmeules; ses petits-enfants : Zachary, Anna et Arthur; ses deux sœurs : Nancy Blackburn et feu Sylvie Blackburn; sa filleule, Marjorie Savard et son neveu, Carl Savard; ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org