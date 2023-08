FRENETTE, Thérèse



Le 6 août 2023, au centre de soins palliatifs de l'hôpital Chauveau, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Thérèse Frenette, fille de monsieur Philippe Frenette et de dame Clarenda Boudreau, et épouse de feu monsieur Clément Plamondon, puis compagne de feu monsieur Jean-Guy Morissette. Native de Portneuf, elle a demeuré à Donnacona, puis à Cap-Santé, et enfin à nouveau à Donnacona. La famille recevra les condoléancesà compter de 12 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Frenette laisse dans le deuil son fils Éric Plamondon (Sylvie Blanchet); son petit-fils François (Marie-Pier Morneau); ses sœurs : Micheline (Ernest Girard) et Charlotte (Yvon Bédard); ses frères : Michel (Normande Fiset) et Germain; ses belles-sœurs : Agathe Boivin, Monic Dussault, Éliane Plamondon et Bernadette Bergeron; ainsi que Christian, fils de Jean-Guy, de même que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son petit-fils Louis-David Plamondon, ainsi que ses sœurs, belles-sœurs, frères et beaux-frères : Jules (Jacqueline Morissette), Louise (Apollinaire Marcotte), Jacques (Yolande Germain, Hélène Marcotte), Pierrette (Maurice Duval), Jean-Marc, Jean-Luc (Madeleine Julien), Germaine (Jean-Guy Cloutier), Marcel, Jean-Charles (Annette Julien), Paul-Philippe (Gaby Delage), Gemma, Guy (Marcelle Lemay), Noëlla Plamondon, Gisèle Plamondon (Maurice Thibault), Raymond Plamondon et Rosaire Ratté. Les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à " Le Halo Entraide communautaire et Aide à domicile ", organisme essentiel que Thérèse a largement utilisé au cours des dernières années : https://entraidecommunautaire.lehalo.ca/dons/ / 174, avenue St-Jacques, Donnacona (Québec) G3M 2T7.