BOUDREAU, Georgette



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 15 juillet 2023, à l'âge de 79 ans est décédée madame Georgette Boudreau, épouse de monsieur Michel Jean. Elle était la fille de feu Georges Boudreau et de feu Marie Anne Roy. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils : Frédéric (Marie-Maude) et Louis-Philippe (Audrey); sa petite-fille Meredith Beaucage-Jean; ses soeurs : Juliette (feu Yvanhoé), Carmella (Jacques), Loraine et Anne-Marie (Lucien); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée : feu Roméo, feu Urbain et feu Tony. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 9h30 pour recevoir les condoléances.