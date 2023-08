THIBAULT, Marguerite Pruneau



Au Pavillon Ste-Marie, le 6 août 2023, à l'âge de 90 ans et 1 mois, s'est éteinte madame Marguerite Pruneau, épouse de feu monsieur Adrien Thibault, fille de feu madame Marie-Jeanne Caron et de feu monsieur Joseph Pruneau. Elle demeurait à St-Apollinaire.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 19 août 2023, de 13 h 30 à 16 h 30,de 9 h 30 à 10 h 45.La mise en niche se fera ultérieurement au Mausolée Côte de Beaupré. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Linda Perron), Michel (Johanne St-Arnaud), feu Mario, Carole (Paul Gagnon) et Diane (Denis Dubé); ses 9 petits-enfants, ses 11 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petits-fils; sa sœur Claudette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel soignant de l'hôpital de Trois-Rivières pour les soins et le support.