FRADETTE, Cécile



À l'unité Carrefour du Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 4 août 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Cécile Fradette, mère de feu Suzanne Moreau, épouse de feu monsieur Laval Moreau, fille de feu Albert Fradette et de feu Médora Dorval. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Sonia Lavoie; son arrière-petite-fille Maude Fournier; ses frères et soeurs : feu Lucille (feu Georges Carignan), feu Jean-Paul (feu Georgette Richard), feu Laurent (feu Madeleine Letellier), feu Raymond (feu Anita Giroux), feu Jean-Marie (Monique Fournier) et Denise (Réjean Vallée); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Moreau; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité Carrefour du Centre d'hébergement Paul-Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner. La famille vous accueillera aude 9h à 10h30.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Bienville, sous la direction du