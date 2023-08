CARON, Lucille



Au Centre Hospitalier de Trois-Pistoles le 8 août 2023, à l'âge de 92 ans est décédée Mme Lucille Caron, épouse de feu M. Joseph Leblond et fille de feu M. Lazare Caron et de feu Mme Philomène Roy. Elle demeurait au centre hospitalier et autrefois sur la rue Pelletier à Trois-Pistoles.La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h, auet de là au cimetière paroissial. Mme Caron laisse dans le deuil ses enfants : Réal (Sonia Lebrun), Martine (Hubert Belzile), Sylvie (Gino Dumont), Régis (Pauline Sénéchal); ses petits-enfants : Hélène (Christian Gignac), Josée, Dany, Nancy (Mathieu Chamberland), Annie (Guillaume Morin); ses arrière-petits-enfants : Marianne, Gabrielle, Jade, Philippe, Mila, Brandon, Julien, Émilie, Simon; son frère Hermel Caron (feu Herméline Boudreault)ainsi que les membres des familles Caron et Leblond. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec; 151, rue St-Louis, case postale 4151, Rimouski, Qc., G5L 0A4 www.aceq.org ou à la Fondation du réseau de santé des Basques :550, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles, Qc., G0L 4K0 www.fondationdursssdesbasques.com Les services professionnels ont été confiés au