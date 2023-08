EMOND, Pierre



Au CHSLD Saint-Brigid's Home, le 1er juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Pierre Emond, époux de madame Loraine Pelletier. Il était le fils de feu dame Marie Agnès Perron et de feu monsieur Georges Edouard Emond. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à 10 h, soit une heure avant les funérailles. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse Loraine, il laisse dans le deuil son frère André (Diane Samson) et sa sœur Louise (Jacques Falardeau); ses filleuls François Falardeau (Marie-Claude Laflamme) et André Emond Jr. (Annie Brouillard); sa belle-sœur Marielle Pelletier (Raymond Chouinard); son beau-frère Daniel Pelletier (feu Cathy Brankin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Margo (Pierre-Paul Magnan) et feu Monique (Clément Vigneault); ainsi que le beau-frère de feu Edna Pelletier et feu Richard Pelletier, qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel de Saint-Brigid's Home pour leurs attentions et les bons soins prodigués au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, Courriel : quebec@leucan.qc.ca, site web : www.leucan.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.