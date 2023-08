ST-PIERRE, Jocelyn



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 20 juillet 2023, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jocelyn St-Pierre, époux de madame Céline Litalien, fils de feu madame Annette Gagné et de feu monsieur Adélard St-Pierre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 13 h 30.Outre son épouse Céline, il laisse dans le deuil ses deux filles: Mylène (Marco Bussières) et Karyne (Frédéric Jacob), ses petits-fils Renaud (Camille Laura Briand) et Charles. Ils laissent aussi dans le deuil ses frères et sœurs : Gilienne, Marjolaine, Céline et Alain. En plus de rejoindre ses parents et beaux-parents (feu Antoinette Gaudreault et feu Louis Litalien), il retrouvera Pierre-Gilles (feu Claire Fortin), Mackenzie (feu Irène Morin), Jean-Marc (feu Lise St-Denis), Pierrettte et Gaétane, ainsi que ses beaux-frères Jean-Louis, Jacques Litalien (Louise Deschenaults) et ses belles-sœurs Loraine Litalien (Roger Levebvre), Lise (feu Roger Sansfaçon). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces: Diane, sa " troisième fille de cœur ", Martin (Manon Vaillancourt), Éric (Dominique Beaudoin), Jamie, Yves, Jean, France, Audrey, Kim, Patrick, Dominic et Alexandre. S'ajoute bien sûr plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des préposés du CHSLD Champlain des Montagnes, pour leurs bons soins et leur humanité. S'il vous plait, traduisez vos sympathie par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer ou en donnant de votre temps aux personnes âgées esseulées.