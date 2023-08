LAROCHELLE, Isola Gagné



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Isola Gagné épouse de feu M. Jules Larochelle. Elle demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera au funérariumle samedi 19 août 2023 de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses filles : Diane (Paul-André Bédard) et Francine (Normand Roy); ses petits-enfants : Eric Bédard (Bianca Gagnon), Christian Roy (Nadine Haché), Marie-Ève Bédard et Marie-Andrée Roy (Jean-Sébastien Roy) ainsi que ses nombreux arrière-petits-enfants adorés; ses frères et sœurs : Ghislaine (feu Émile Nadeau), feu Noëlla (feu Georges Morin), Jacqueline (feu Yvon Morin), feu Clermont (Aline Pomerleau), Benoit (Louisette Gauvin) et Denis (Denise Leblond); sa belle-sœur Anne-Marie (Philosert Thivierge). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs : Anita (Benoit Simard), Jeanne D'Arc (Clément Marceau), Edith (Gérard Grenon), Gilberte (Paul Thivierge), Marc (Marcelle Roy), Noëlla (Lionel Bolduc) et Yvonnette (Raymond Marceau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/ seraient appréciés.