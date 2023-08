FOURNIER, Simon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Simon Fournier, époux de madame Lucille Laflamme. Il était le fils de feu Edmond Fournier et de feu Léda Roy. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 18 août 2023, de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert de 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Lucille Laflamme, ses enfants : Mario (Carole Couture), Daniel (Véronique Fleury), France (Robert Paré) et Steve (Lina Berthiaume) ; ses petits-enfants : Anne-Sophie et Sélina Fournier, Leila (Jérémy Lambert), Élodie et Michaël Paré, Jordan (Lara Lanna) et Charlie Fournier (Christopher Bélanger). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs et leur conjoint(e)s qui l'ont tous précédé : Simone (Louis Patoine), Louis-Philippe (Ruth Casabon), Albertine, Adéline (Albert Carrier), Grégoire (Marie-Jeanne Paquet), Paul-Eugène (Marie-Paule Beaucage), Elisabeth (Victor Roy), Fidèle (Marie-Claire Laflamme) et Juliette. De la famille Laflamme, il était le beau-frère de : Rachelle (feu Aurèle Bélanger), Aline (feu Maurice Lessard), Florent (feu Marie-Claire Audet), feu Jean-Réal (feu Jeannette Aubé), Loraine (feu René Plante) et Hervé (Jeannine Langlois). Il laisse également dans le deuil, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Fournier. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1 et à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Sainte-Claire) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la