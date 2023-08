BROCHU, Paul



Notre cher Paul avait une personnalité joyeuse, tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par sa douceur, son accueil et sa générosité. Il nous a quittés accidentellement le 9 août 2023 à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de Mme Rachel Marcoux et demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera:le mercredi 23 août 2023 de 19h à 21h. Le jeudi 24 août 2023 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Rachel, ses enfants : Pascale (Alex James) et Elden (Gina Drouin); ses petits-enfants : Rosalie, Elliot et Henri James, ainsi que les enfants de Gina : Vanessa, feu Dayne et Rébecka; ses frères et sœurs : feu Philip (Louise Lessard), feu Thérèse, feu Léonard (Mariette Boutin), Kathleen (feu Lucien Brochu) et Marguerite (feu Léandre Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs: S. Réjeanne cnd, Jeannot (Pauline Giguère), Mario (Nicole Drouin), Donald (Cécile Gagné), Linda (Denis Drouin), Line (Claude Rodrigue) et René. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Saint-Elzéar), https://smdj.ca/don-messe-cva ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, https://urlz.fr/kZ66