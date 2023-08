PAQUET, Thérèse



Au centre d'hébergement St-Casimir, le 31 mai 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Thérèse Paquet, épouse de feu monsieur Dollard Martel, fille de feu monsieur Odilon Paquet et de feu dame Angélina Paquet. Native de St-Raymond elle demeurait à St-Casimir. La famille recevra les condoléancesde 10 h à 11 h.La direction des funérailles a été confiée à laMadame Paquet laisse dans le deuil sa cousines : Monique Godin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Madame Paquet est allée rejoindre ses parents, son époux, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel l'ayant précédée. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de St-Casimir pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/