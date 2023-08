BÉGIN, Jacqueline



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 juillet 2023, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédée madame Jacqueline Bégin, fille de feu madame Rose-Anna Carpentier et de feu monsieur Joseph - Émile Bégin. Elle demeurait à Montréal depuis 1967 mais avait été transférée à Québec, à la Résidence pour Personnes Âgées La Clairière - Du - Boisé, Ressource Intermédiaire (RI), le 8 décembre 2022.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 30.Jacqueline était l'aînée d'une famille de onze enfants. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : René (prêtre), Robert (Denise Gariépy), Hélène, Thérèse (Denis Paradis), Carmen (Jacques Morin), Aline, Nicole et sa belle - sœur Diane Asselin (feu Marcel). Elle était également la sœur de feu Louise (Sœur de la Congrégation Notre-Dame) et de feu Yvette (feu René Pagé). Elle laisse également dans le deuil ses seize (16) neveux et nièces: Francine Pagé, Hélène Pagé (Benoît Tardif), Suzanne Pagé (Yves Ledoux), Éric Pagé (Kerry Ann Cochrane), Marc Pagé, Véronique Pagé, Daniel Bégin (Isabelle Venne), François Morin (Dominique Hébert), Julie Morin (Sébastien Fortin), Dominic Bégin, Catherine Bégin (Michaël Aubin), Marie - Hélène Bégin, Jacinthe Paradis (Yannick Guérin), Kathleen Paradis (Martin Lavigueur), Martin Baron (Hélène Coulombe), Christian Baron ainsi que plusieurs cousins et cousines du côté des familles Bégin, Carpentier, Rompré, Parr, Guay et deux amies de longue date: Claudette Langlois et Mathilda Gagné. La famille Bégin tient à exprimer sa gratitude à l'égard de leur neveu Éric Pagé, qui par son aide soutenue depuis plusieurs années auprès de Jacqueline, a favorisé le maintien de cette dernière dans sa maison de Montréal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Petits Frères par internet : https://petitsfreres.ca/nous-aider/formulaire-faire-un-don/ ou par la poste : Fondation Les Petits Frères, 4624, rue Garnier, Montréal, (QC), H2J 3S7. .