PERRON, Claude



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Claude Perron, survenu le 19 juillet à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 67 ans.Il était l'époux de madame Odette de la Durantaye, le fils de feu monsieur Henri Perron et de dame Suzanne Morin Perron. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse Odette, il laisse dans le deuil ses filles Andréane Duquet Perron (Marc-André Berger) et Zaclivia Descôteaux Perron (Bruno Bellemare); ses petits-enfants David, Vincent et Edouard; ses frères Jean (Céline Tessier), Jacques (Suzanne Duquet) et Denis; sa sœur Marie; les enfants d'Odette : François Beaulé (Gabrielle Michaud) et Sébastien Beaulé (Karine Tremblay); la Famille de la Durantaye : Denise (René Roy), Sylvie (Mario Brassard) et Jean-Yves (Jacynthe Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Dévoué à la cause du développement du Pickleball pour la Ville de Québec, il laisse également dans le deuil plusieurs joueurs et ami(e)s du Pickleball. Merci à tous pour votre accompagnement. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h 30.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, site web : https://diavie.org/faire-un-don/ et/ou à la Fondation Québécoise du cancer, site web : www.fqc.qc.caDes formulaires seront disponibles sur place.