LABBÉ, Audrey



C'est le coeur triste que nous vous annonçons le décès d'Audrey Labbé à l'âge de 32 ans. Elle a rejoint la Lumière, ce 4 juillet au CHUL, entourée de tout l'amour des siens. Elle était la fille bien-aimée de madame Danièle Grimard et de monsieur Jacques Labbé (Isabel Maritza Navarro Sosa). Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Benoit (Catherine Ferland), Catherine (Raphaël Simard) Laurence; sa mamie Denise Grimard (feu Roger Grimard), sa grand-mère Louisette-Hélène Bergeron (feu Jean-Claude Labbé) et son neveu Victor Labbé. Elle laisse également dans le deuil ses oncles et sa tante : Michel Labbé (Chantal Laflamme), Pierre Labbé et Isabelle Grimard (Khalid El Baidak), son cousin Manuel Gourgues et sa cousine Élizabeth Labbé (Mark Laskoski), sa grande amie Amélie Chevrette (Yanick Champagne) ainsi que d'autres parents et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances,Les services funéraires ont été confiés aux soins du:La famille désire remercier Mme Brenda Roy et ses employés de la Résidence des Nobles pour leur bienveillance et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Groupe O'Drey (Faites un don - Groupe O'Drey (canadahelps.org).