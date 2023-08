GUILLOT, Marcel



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 7 août 2023, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Marcel Guillot, conjoint de madame Nathalie Paré. Il était le fils de feu Roch Guillot et feu Cécile Marcoux. Il demeurait à Château-Richer. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Monsieur Guillot laisse dans le deuil sa conjointe madame Nathalie Paré; sa fille, la prunelle de ses yeux, Catherine Paré-Guillot ; la fille de sa conjointe Frédérique Paré (Alexandre Gagnon) ; ses frères et sœurs : Benoit (France Vachon), Micheline (Jacques Côté), Daniel (Lise Masse), Bernard (Diane Vezina) et Gilles ; sa belle-sœur Melissa Paré (Grégoire Paré) ; son neveu Martin Guillot (Paola Cattaruzzi) ; ses nièces : Marie-Anne Guillot (Géraldine Dubus), Gabrielle Savard-Guillot (Martin Rehel) et Isabelle Guillot ; sa belle-mère Carmen Tremblay (feu Jean-Pierre Paré) ainsi que plusieurs cousins, cousines parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0