GERVAIS, Benoît



À son domicile, le 6 août 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Benoît Gervais, fils de feu Ghyslaine Gosselin et feu Paul Gervais. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Michel, Richard, Denyse, Alain, feu Bernard, Louis, Catherine, ainsi que leurs conjoint et conjointes, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis, entre autres ceux du centre Frédéric Back et de Vivre en ville. La famille recevra les condoléances au, de 12h30 à 14h30.La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à sa mémoire.