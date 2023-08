MARQUIS, Jean-Yves



Avec confiance et sérénité, entouré de l'amour de sa famille, est décédé le 10 août 2023 monsieur Jean-Yves Marquis, à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de feu Denise Malenfant, fils de feu Adrienne Dubé et de feu Philippe Marquis. Autrefois de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, il demeurait à Québec. Un père et un grand-père exceptionnel nous a quittés. Il demeurera à jamais dans nos cœurs.La famille vous accueillera aude 9h à 11h30 et de 12h30 à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Christine (Yvan Dionne), Stéphane (Nancy Michaud), Frédéric (Mélanie Baribeau) et Jean-Philippe (Amélie Beausoleil); ses dix petits-enfants : Nicolas, Marie-Laurence, Guillaume, Philippe, Anne-Gabrielle, William, Marie-Soleil, Antoine, Alexandre et Olivier; son amie Colette Dubé; ses frères et sœurs : feu Gérald (Jocelyne Viel), Gisèle (Germain Hammond), Colette, Anne, Françoise (Jacques Rioux), Gilles (Sylvie Deschênes), Bibianne, Bruno (France Coulombe), Normand (Manon Ruel), Michel (Thiley Phung) et Céline (Denis Marcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Malenfant : Huguette (Gilles Picard), Denis (Suzanne Pineault) et Robert (Louise Hudon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que les Drs Bouffard et Turcotte pour leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca