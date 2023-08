DUPONT LABERGE, Clémence



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 août 2023, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Clémence Dupont, épouse de monsieur Marcel Laberge, fille de feu madame Jeanne Caron et de feu monsieur Pamphile Dupont. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Marcel, elle laisse dans le deuil ses enfants France (Émile Gilbert), Pierre et Diane. Elle est allée rejoindre son fils feu Raymond (Sylvie Larouche). Elle laisse également dans la tristesse de son départ ses petits-enfants adorés Vincent Gilbert (Laurence Prévost Demers) et Jeanne Gilbert; sa sœur Isabelle (Ernst Kürsteiner); sa belle-sœur Marina Lavoie Dupont (feu Jean-Charles Dupont); sa tante Isabelle Caron Ménard ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux cousins, cousines et amis de la famille, sans oublier ceux de la société artistique de Sainte-Foy. La famille recevra les condoléances le vendredi 25 août 2023 entre 18 h 00 et 21 h 00 auoù la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ- fondation-iucpq.org et la fondation canadienne du cancer- cancer.ca