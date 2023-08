ROUSSEAU, Soeur Marthe, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 9 août 2023, à l'âge de 90 ans dont 67 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Marthe Rousseau (en religion Sœur Sainte-Marthe,sœur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Hervé Rousseau et de feu Irma Bergeron. Elle était native de Saint-Agapit (Lotbinière), Qc. La communauté et la famille recevront les condoléances en présence des cendres, à la Maison Louise-Élisabeth, 3 de l'Entente, Lévis,de 9 h30 à 11 h et de 12 h30 à 13 h30.de là au Cimetière Mont-Marie, sous la direction duElle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées.De sa famille elle laisse dans le deuil sa sœur Noëlline, sa nièce Virginie Rousseau (Pierre St-Arnault), son neveu Mathieu Rousseau (Sonia Laflamme), ses arrière-neveux et nièces : Clara et Simon St-Arnault, Anne-Sophie, Louis-Émile, Béatrice et Delphine Rousseau, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la tante de feu Alexandre Rousseau ; la sœur de feu Régis, feu O'Neil (feu Armande Montminy) et de feu Hugues.