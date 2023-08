BRISSON, Jean-Marie



A l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 28 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé entouré de l'amour des ses enfants, monsieur Jean-Marie Brisson, époux de feu dame Jeannine Villeneuve, fils de feu dame Yvonne Potvin et de feu monsieur Albert Brisson. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale dimanche 20 août 2023 de 13h30 à 16h30 et de 19h à 21h, ainsi que le lundi le 21 août 2023 de 9h à 10h.Les cendres seront déposées au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Sylvie (feu Jean Bouthillette), Michel (Nancy Pageau), Denis (Sandra Michaud), Lucie (Serge Jacques), Eric (Esther Rhéaume); ses petits-enfants : Rémy, Mario, Catherine, Olivier, Logan, Pénélope; ses frères et sœurs : Jean-Paul (Huguette Bédard), Jean-Guy, Marie (Jean-Paul Maranda), Blanche (feu Clément Gauvin), feu Noëline (feu Réal Bolduc), feu Réginald (Gabrielle Tardif), feu Donald (Claudette Bélanger), Herman (Lise Hamel), Jacynthe (Jean Doré), ses filleuls et sa filleule : Pierre Brisson, feu Nicole Brisson et Luc Maranda, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre son épouse, sa fille et son gendre tant aimés, ainsi que ses belles-sœurs et ses beaux-frères, feu Blanche, feu Georgette (feu René Garneau), feu Noëlla (feu Lucien Binette), feu Bernadette (feu Léandre Pageau), feu Yvette (feu Yvon Barbeau), feu Monique (feu Raymond Grenier), feu Sœur Thérèse, feu Louis (feu Simone Latulippe).