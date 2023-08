BERBERI, Gabriel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gabriel Berberi, fils feu de Jean-Charles Berberi et de feu Gervaise Veilleux. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants : Manon et feu Pascal; ses petits-enfants : Anthony Kirouac-Berberi et Naomy Buote; la mère de ses enfants Claudette Girard; son amie Johanne Lavoie; ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tous les membres de l'équipe de la Résidence Demeure au Cœur de Marie, ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, particulièrement pour le mésothéliome.La famille vous accueillera au :de 13 h à 15 h, pour recevoir les condoléances.Les cendres seront remises à la famille pour des funérailles au Saguenay, ultérieurement.