CÔTÉ MAGIER, Lise



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 30 juillet 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Lise Côté, épouse de monsieur François Magier. Elle était la fille de feu Marie-Paule Saillant et de feu Roger Côté. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux François, elle laisse dans le deuil sa fille : Line Magier; son petit-fils : Nicolas Magier Morin; sa sœur et son frère : feu Liliane (Louis Bettez) et feu Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Magier : Maurice (feu Christiane Baribeau), feu Irène, Henri et Hélène (Jos Argier). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines et ses grandes amies, plus particulièrement Pauline et Cécile. Des remerciements aux docteurs Nicole Robert et Jacques Gagnon pour les bons soins prodigués, au personnel du 2ème étage au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et au personnel du CLSC Chaudière-Appalaches pour les services rendus. Nos plus sincères remerciements également à Anne-Marie Larochelle, Catherine Eiermmans, Josée Glode, Caroline Noël, Brigitte Gendreau et Sandrine Aubry pour leur professionnalisme. Un merci particulier à ses grandes amies Mesdames Pauline Roy et Cécile Hallé pour leur support moral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, la Société Alzheimer du Canada ou à un organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 9h.et de là au Mausolée Mont-Marie, section Lévis. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 25 août à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".