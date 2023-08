DION, Louiselle



À l'hôpital régional de Portneuf, le 2 août 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Louiselle Dion, épouse de feu monsieur Philippe Renaud, fille de feu monsieur Hilaire Dion et de feu dame Anna-Marie Cayer. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances aude 10 h à 11 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Dion laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Jean Doré) et Michel (Marie-Claude Lortie); ses petits-enfants : Dominic (Véronique Ferland) et feu Olivier; ses arrière-petites-filles adorées : Nelly et Marion; ses frères et sœurs : feu André (Alice Lavoie), feu Thérèse (feu Paulin Moisan), feu Annette (Marcel Jobin), feu Héléna (feu Yvon Plamondon), feu Ghislain (feu Denise Denis), Monique (feu Jean-Louis Alain), Pierrette (Jean-Noël Jobin), Jean-Guy (Monique Plamondon), Pierre (Danielle Pouliot), feu Denise et feu Lucie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud : feu Thérèse (feu Hervey Morasse), feu Georges-Émile (feu Lucienne Cloutier), feu Maxime (Marguerite Bilodeau), Janine (Jean-Charles Plamondon), feu Roland et Marc-André (feu Denise Plourde) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille adresse un remerciement spécial au personnel de l'Estacade et de l'urgence de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf. https://fsssp.ca/