ROY, Christophe



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juillet 2023, à l'âge de 47 ans et 11 mois, est décédé monsieur Christophe Roy, conjoint de madame Johanne Plante, fils de feu madame Hélène St-Georges et de monsieur Pierre Roy.Outre sa conjointe Johanne, il laisse dans le deuil ses fils : Benjamin, Charles et Félix ; son père Pierre ; son frère Philippe et ses enfants Alexis et Aurélie, sa conjointe Caroline et ses enfants Thomas et Mélina; sa sœur Catherine et son époux Francis ainsi que leurs enfants Juliette, Thomas et Émile; ses beaux-parents Lise et Michel et de nombreux amis. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 25 août 2023, de 17 h à 20 h etde 9 h à 12 h.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". Une réception suivra à la Baie de Beauport à 14 h. La famille tient à remercier le personnel hospitalier qui a pris soin de Christophe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.