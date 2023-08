CLOUTIER, Wilfrid



Au CHSLD de Montmagny, le 25 juillet 2023, à l'âge de 93 ans et 8 mois est décédé monsieur Wilfrid Cloutier, époux de feu Rita Richard, demeurant à St-Cyrille-de-Lessard. Il laisse dans le deuil ses enfants : Viviane, Nelson (Laurette Daigle), ses petits-enfants, William et Étienne Cloutier; sa sœur Gemma et son frère Henri (feu Thérèse Thibault) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre son frère et ses sœurs et leur conjoint(e) : Louisa (Rolland Caron), Aline (Robert Chartier) et Georges (Aline Coulombe). De la famille Richard, il était le beau-frère de : feu Simone (feu Joseph Thibault), feu Laure-Anna (feu Henri-Paul Morency), feu Laurentia (feu Amédée Bélanger), feu Rolland (feu Léonette Jacob), Gemma (André Arbour) et Yolande (feu Denis Laquerre). " Frid " a laissé une trace de bonté et de joie partout sur son passage. Sa générosité, sa détermination, sa vigueur, son authenticité ainsi que son rapport au bonheur, sans oublier son humour, continueront à marquer nos vies et à nous servir d'enseignement. Un merci tout spécial est adressé à l'ami Denis Caron pour sa présence et sa bienveillance quotidienne des dernières années ainsi que des remerciements sincères aux préposées du Domaine du Lotus et aux différents intervenants du CHSLD de Montmagny pour leur dévouement, pour la qualité de leurs soins et leurs chaleureuses attentions. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fabrique de Saint-Cyrille-de-Lessard 291, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec), G0R 2W0 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Case postale 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriamLes membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial "à l'ombre du clocher".