LAROCHE, Aline



Aline Laroche, fidèle et attentionnée épouse de Fernand Larose, maman exceptionnelle de Christine Larose (Alain Brunelle), Sylvie Larose (Marc Hébert) et Caroline Larose (Enrique Fernandez Velazquez) est décédée le 31 juillet 2023 à l'âge de 84 ans. Elle était la fille de feu Thérèse Fortier et de feu Ubald Laroche. Elle laisse dans le deuil ses précieux petits-enfants : Raphaël Thériault (son père Claude Thériault), Marie Larose-Gagné (Martin Chartrand), Étienne Larose-Gagné, Diego Fernandez-Larose et Beatriz Fernandez-Larose; ses frères et sœurs: feu Jules Laroche (feu Madeleine Martin), Anne-Marie Laroche (Jean-Guy Aubé), Marguerite Laroche (feu Gaston Fortier), feu Alfred Laroche (Lise Savard), Noëlla Laroche (Claude Beaudoin), André Laroche (feu Ginette Lachapelle); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Réginald Larose, prêtre, feu Gilles Larose, Angèle Larose (feu Raymond Laflamme), feu Hugues Larose (feu Charlotte Léveillé); des amies précieuses sur sa route : Lise Therrien, Thérèse Grenier et Denise Clark. Elle laisse également dans le deuil des cousins, cousines, des neveux, des nièces, une filleule Marie-Claude Aubé et une famille d'adoption importante, feu Cécile Fortier, feu Alfred Villeneuve et feu Danielle Couture. Famille et amis.es sont invités à venir célébrer la vie d'AlineLa famille sera présente pour recevoir les condoléances de 13h à 16h.La famille tient à souligner l'accompagnement exceptionnel reçu tout au cours de sa maladie jusqu'au dernier jour, de son cardiologue le Dr Steeve Brulotte ainsi que l'empressement de l'équipe d'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui l'a accueillie et entourée de tous les bons soins qu'il leur a été possible de lui prodiguer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation Élan (Cardinal-Villeneuve).