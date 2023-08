FERLAND, Jocelyn



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 7 août 2023 à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jocelyn Ferland, conjoint de dame Francine Giroux. Il était le fils de feu Gérard Ferland et de feu dame Rita Bluteau. Il demeurait à Québec autrefois de Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 13h30 à 14h50 auLes cendres seront mises en niche au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre sa conjointe Francine, son fils adoré Carl et Maxime Giroux (Caroline Brillant Gagnon) qu'il considérait comme son fils; ses sœurs et ses beaux-frères : feu Jocelyne (André Lafleur), Johanne, Sylvie, Martine (Claude Pearson), Renée (Gérard Guénard) et il était le frère de feu Guy; les enfants de sa conjointe : Kim Giroux (Carl Martel), Alex Giroux, Guillaume Michaud (Brigitte Roberge); ses petits-enfants : Stella, Victoria, Loïc, Maeva, Logan, Félix et bébé à venir; ses neveux et nièces : Michelle Mercier (Martin Dionne), Jonathan Maltais, Jimmy et Keven Pearson, Maude Lachance, Dylan, Sofia et Jeanne Pearson, Juliette et Hubert Maltais. Il quitte également son grand ami Robert Dufour (Bob) qu'il considérait comme son frère ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel médical du 4e étage de L'IUCPQ pour la qualité des soins prodigués. Pour ceux qui le souhaitent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, section de Québec, 1270 chemin Ste-Foy, bureau 2142, Québec, (Québec), G1S 2M4, www.rein.ca et/ou Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 630, Sherbrooke O., bureau 200, Montréal, Québec H3A 1E4, coeuretavc.ca