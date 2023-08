LACASSE, Michelyne



À son domicile, paisiblement, le 10 août 2023, à l'âge de 75 ans est décédée madame Michelyne Lacasse, épouse de monsieur Jacques Dion. Elle demeurait à Honfleur. Elle était la fille de feu Adrien Lacasse et de Jacqueline Laverdière. Elle laisse dans le deuil, outre son époux et sa mère, ses enfants : Michèle (Richard Gagné), François (Sonia Breton) et Johanne (Sean Murphy), ses petits-enfants : Samuel Gagné (Lorie Dupré), Maxime Gagné (Alicia Landry), Xavier Dion (Cassandre Aubé), Émy-Rose Gagné (Mathieu Lachance) et Emily Murphy, ses frères et soeurs: feu Marie-Claire (feu Maurice Godbout), Réal, Adrienne (feu Réal Lehoux), André (Carmelle Roy), Line (Marcel Morin), Rachel Aubin (Michel Gravel) et Patrick Aubin (Sylvie Lefebvre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s à:à compter de 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la fondation de votre choix.