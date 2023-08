LAMONDE, Alphonse



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 mars 2023, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé M. Alphonse Lamonde, époux de feu Diane Côté. Il était le fils de feu M. Augustin Lamonde et de feu dame Blanche Létourneau. Il demeurait à Montmagny.Un moment de recueillement aura lieu le samedi 19 août à 10h30 au cimetière de Montmagny lors de l'inhumation des cendres. Il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Dany) (Laurent Clavet), Claude (Ti-Fus) (Danielle Blais), Linda (Martin Roberge); ses petits-enfants : Tommy Clavet (Marie-Eve Boucher), Dave Clavet (Mélissa Picard), Lydia Bernier, Andy Bernier, Kate Bernier (Christian Gonthier), ses arrière-petits-enfants : Évelyne Gosselin, Charles Clavet, Alexy Clavet, Laurence Clavet, Catalina Clavet, Eloïck Clavet, Adriel Clavet, Diego Clavet, Mahe-Lee Chouinard, Tyson Gonthier, Léonie Lambert, Élie-Jade Lambert, Abygaelle Bernier. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Roger (Hélène Joncas), Jeannine (Marc Côté), Guy (Nicole Caron), Suzanne (Louis-Marie Pilote), Gervaise (feu Gaston Montminy); ses belles-sœurs : Lucette Côté, Pierrette Fournier (feu Léo Côté) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène,www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON.