CÔTÉ, Francine



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ (L-2300), le 18 juillet 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée Francine Côté. Elle était la conjointe de Richard Fouquet, fille de feu Gilberte Gagnon et de feu Alfred Côté. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 12h à 15h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Richard; ses frères : Donald (Kathleen Bédard) et Jacques (Josée St-Pierre); son beau-frère, Guy Fouquet (Hélène Chouinard); son beau-fils, Éric. Elle portait en son cœur énormément d'amour pour ses nièces : Pascale (Pascal Royer), Héloïse (Sébastien Bouchard), Valérie (Richard Landreville) et leurs enfants chéris : Jade, Zack, Vincent, Laura, Nimue et Zénon. Elle aura eu aussi une pensée pour son oncle Gilbert Gagnon et sa tante Manon Côté, de même que pour ses cousins, ses cousines et ses proches qui ont partagé sa vie. La famille tient à remercier du fond du cœur sa cousine Hélène Sliger qui l'a accompagnée jusqu'à la fin, ainsi que les différentes équipes médicales qui ont rendu ce grand périple, qu'est le cancer, moins difficile : Dre Anne Savard, Dr Vincent Castonguay et son équipe, Dre Anne Paquet, Éloïse Gravel-Gaumont et Annie Gagnon (CLSC de Charlesbourg) et tous les intervenants de l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ (L-2300). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec : Cancer - CRCEO : 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418 525-4385, site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/