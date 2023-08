FALARDEAU, Simon-Pierre



À son domicile, le 9 août 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Simon-Pierre Falardeau, fils de feu Alfred Falardeau et de feu Isabelle Giguère. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostôme. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sabrina, William et Valérie; ses frères et soeurs: Louise (Mauril Lajoie), Albert (Christiane Gaudreau), Jean (Françoise Dorval), Marc (Lucie Gosselin) et Roch; la mère de ses enfants: Josette Legrand; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 9h, pour recevoir les condoléances.