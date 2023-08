GAGNÉ, Rollande Couture



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Rollande Couture. Elle était l'épouse de feu monsieur Henri Gagné, fille de feu dame Hénédine Frigault et de feu monsieur Joseph Couture. Native de Sainte-Apolline-de-Patton, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses filles : Andrée (Claude Corriveau) et Sonia (feu Patrice Morin); ses petits-enfants : Alexandre Grégoire (Mélyssa Boivin), Francis Grégoire (Jo-Annie Caron), Cynthia Lemay Gagné (Kevin Boivin) et Alexandra Lemay Gagné (Nicolas Proulx Côté); ses arrière-petits-enfants : Hope Grégoire, Léa-Rose Gagné, Jordan Boivin Gagné, Rosalye Boivin Gagné, Milan Boivin Gagné, Loïc Proulx Gagné et Léonie Proulx Gagné; ses belles-sœurs : Rita Bernard (feu Léopold Couture) et Lucille Gagné (feu Paul-Henri Masson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs de l'unité coronarienne de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca