CÔTÉ, Roméo



Au CHSLD Côté-Jardins, le 7 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Roméo Côté, époux de madame Colette Robitaille, fils de feu madame Estelle Beaudry et de feu monsieur Roland Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à midi.La mise en terre se fera en toute intimité au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse Colette, son amour des 62 dernières années, il laisse dans le deuil ses trois filles, dont il était si fier : Marie, Josée et Mireille; ses gendres, qu'il a accueillis comme ses propres fils : Paul Selesko, Éric Landry et Louis Drouin; ses petits-enfants qu'il aimait tant : Thomas, Alexandra, Étienne, Émile et Henri; ses sœurs : Claire et Marie-Marthe; la famille Dorval; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jean-Guy, feu Monique et feu Daniel, qui l'ont précédé. Chaleureux remerciements à tout le personnel du CHSLD Côté-Jardins, qui a pris grand soin de Roméo jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, https://www.fondationjhsl-cj.com/faire-un-don