CHEVALIER, Huguette Benoît



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 4 août 2023, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée madame Huguette Benoît, épouse de feu monsieur Marcel Chevalier, fille de feu madame Gabrielle Piché et de feu monsieur Émile Benoît. Elle demeurait à Saint-Basile. La famille recevra les condoléances auMadame Benoît laisse dans le deuil ses fils : Éric (Isabelle Bouchard), Benoît, Sébastien (Geneviève Gagné); ses petits-enfants : Laurence (Félix Perron), Juliette, Rose. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Jeanine, Agnès (Réjean Gariépy), Lise (feu André Jobin); feu Marc-André Chevalier (feu Jocelyne Petitclerc), feu François (Diane Darveau), Ghislaine (feu Charles-Émile Chantal), feu Normand, Murielle (Marcel Pagé), Jocelyn (Claude Émond), Jacinthe (feu Bernard Cooke). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciements à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca