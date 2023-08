MORIN, Monique



Aux soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 7 août 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Monique Morin, épouse de M. Charles Bergeron. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h.et de là au cimetière de la Nativité-de-Notre-Dame (rue Wilbrod-Robert). Elle laisse dans le deuil outre son époux Charles ; ses enfants : Guillaume (Roxanne Tardif-Couture) et Chloé (André-Philippe Paquet) ; son petit-fils Félix Paquet ; son frère Gilles ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron : Michel, Paul (feu Odette Pharand), Luc (Line Noreau) et Marie ; ses neveux : Miguel, Pierre-Luc et Vincent ainsi que plusieurs, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant qui l'a accompagnée au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS) à l'attention des soins palliatifs de Charlesbourg, 1, avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (Québec) G1N 2W1 avec le lien suivant : https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/DIM/