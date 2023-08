BOUCHARD, Thérèse Mailloux



Au CHSLD de Ste-Croix de Lotbinière, le 1er août 2023, à l'âge de 95 ans, es décédée madame Thérèse Mailloux, épouse de feu monsieur Gérard Bouchard. Elle était la fille de feu Albert Mailloux et de feu Rose-Anna Blouin. Elle demeurait à Laurier-Station. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Roger Laroche), Jacques (Pierrette Laroche), Réjean (feu Martine Nadeau) (Manon Boivin); ses petits-enfants : Dany (Nancy Pilote), Marco et Julie Bouchard; Mario (Nancy Paré) et Cynthia Laroche (Rémi Chartrand); Pascal, Manon (David Poirier), Yohan Bouchard (Roxane Guimond); Julie (Serge Demers) et Annie Bouchard (Carl Marcoux); ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; son frère Gérard Mailloux (Pauline Côté); sa belle-sœur Jeanne-d'Arc Houde (feu Raymond Bouchard et Jeannine Guérard (feu Claude Bouchard); elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Mailloux et Bouchard. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Ste-Croix et de la Villa-Laurence de Laurier-Station pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.