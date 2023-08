LECLERC, Marie-Paule Beaulieu



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 6 août 2023, est décédée à l'âge de 95 ans et 1 mois dame Marie-Paule Beaulieu épouse de feu monsieur Jean-Pierre Leclerc. Elle était la fille de feu Bruno Beaulieu et de feu Alice Paquin. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 18 août de 19 h à 21 h et lede 10 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Maurice Dumas), Alain, feu Serge, Norma (Réjean Pelletier), Gervais (Jocelyne Anctil), Mozart (Marilyne Gagné) et Steve; ses petits-enfants : Sébastien (Fleur Pirlet) et Benoît (Carl Caron); Guillaume (Audrey Berger) et Myriam (Mireille Dubé); Marie-Pier (Nikolas Girard), Andréane (Guillaume Tremblay) et Rébecca (Samuel Emond); Félix-Antoine (Eliane Morin-Côté), Émile (Elodie Morin) et Jules (Alicia Rousseau); ses 14 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Gilberte, feu Gérard (feu Colette Boivin), feu Paul-Émile, feu Bruno, feu Lucienne (feu Jacques Cardinal), feu Suzanne (feu Louis-Joseph Gosselin), Roch (Angèle Breton), Pauline (Yvan Maurier), Reine (feu Bob Harris, feu Walter Gobrecht), Nicole (Jean-Guy Proulx). De la famille Leclerc elle était la belle-soeur de: feu Carmen (feu Charles-Auguste Langlois), feu Jeanne, feu Léonard (Lucille Noël), feu Marie-Noël (feu Jacques Boulet), feu Romuald (feu Aline Plourde), feu Gilles. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Hélène Lavoie et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur soutien, leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation André Côté ou à la fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationandrecote.ca ou www.fondationhndf.ca.