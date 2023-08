COULOMBE LANDRY, Louisette



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 juillet 2023, jour de son 96e anniversaire, est décédée madame Louisette Coulombe, épouse de feu monsieur René Landry. Elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Lise Chabot), Thérèse, Roger (Sylvie Minville), Raynald (feu Manon Cloutier) et André (Nathalie Poitras) ainsi que sa nièce Ghislaine Labrie (André Caron); ses petits-enfants : Carl Landry, Vincent (Andréanne Boily) et Éliane Tremblay (Sébastien Bruneau) et leur père Gérald Tremblay, Claudine (Guillaume D'Amours), Isabelle (Jean-Philippe Simoneau) et Justin Landry, Charles et Evelyne Landry, Jérémy et Maxime Landry, Mélanie (Francis Têtu) et Stéphanie Chabot-Blais (Mathieu Carrier); ses arrière-petits-enfants : Delphine et Félix, Olivier et Nathan, Estelle et Ernest, Ellie et Malik, Emy-Lee et Maxime. Originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, elle était la fille de feu dame Émilia Coulombe et de feu monsieur Maxime Coulombe. Elle est aussi allée rejoindre, son frère, ses sœurs et leur conjoint(e) : Éliane, Georges (Lucille Gagnon - Rose Moreau), Claire-Anna (Norbert Lord), Annette (Cyrille Lord), Georgette (Pamphile Pelletier) et Aline (Georges Cloutier). De la famille Landry, elle était la belle-sœur de : feu Alcide (Thérèse Gamache) feu Lucette (feu Eugène Thibault), feu Marie-Paule (feu Roch Bolduc), feu Fernande (feu Martin Blais), feu Roger, feu Denise (feu Georges-Henri Guimont), feu Lorraine, Jocelyne et Céline (Marcel Paré); de la famille Caron : feu Gérard, feu Germaine, feu Jeannine et feu Claudette Caron, leur conjoint(e) et leurs enfants. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Les Quartiers A de L'Islet et à ceux de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs chaleureuses attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 18 août de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h30.t. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.