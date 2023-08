ROCHON, Jeannette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Jeannette Rochon, épouse de feu Lucien Chamberland, fille de feu Wilfrid Rochon et feu Ida Vallière. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline, feu Johanne et Claude; ses petits-enfants : Frédérick Morin (Vicky Bilodeau) et Claudia Morin (Samuel Bellemare); ses arrière-petits-enfants : Liam et Zoey Bellemare; ses frères et sœurs : feu Paul-Henri (feu Rita Hamel), feu Claude (feu Louisette Ferland), Aline (feu Donald Douville), Gérard (Élisabeth Nadeau), Paul-Émile (Gisèle Legendre), Noëlla (feu Pierre Roy), Jacques (Lisette Plante) et Claire (Gaston Fréchette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland : feu Marguerite (feu Pierre Chamberland), feu Robert (Monique Mailloux), feu Michel (Denise Morneau), feu André (Carmelle Guay), Jean-Louis (Nicole Hamel) et Maurice (Édith Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements au personnel du CLSC de Saint-Romuald ainsi qu'à ceux de la Coopérative de Services Rive-Sud, en particulier à Madame Jocelyne Levasseur, pour les excellents soins prodigués à domicile. Nos remerciements s'adressent également au personnel de la Résidence Saint-Antoine, spécialement à Madame Nathalie Letendre et à toute son équipe du 2ème étage. Merci au Dr. Noémie Goyette et au personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui ont été présents lors de ces derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer du Québec. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 19 août à 11 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".