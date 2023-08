BUTEAU, Marie-Berthe Théberge



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 1er août 2023, à l'aube de ses 103 ans, est décédée madame Marie-Berthe Théberge, épouse de feu monsieur Benoit Buteau, fille de feu Philippe Théberge et de feu Marie Lapointe. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raynald (feu Lise Audet), Alain (Céline Breton), Marielle (Ghislain Grondin) et René (Johanne Marcoux); ses petits-enfants : Philippe (Nancy Turcotte) et Véronique Buteau ainsi que leur mère Céline Gauthier, Jean Benoit Breton, Isabelle Buteau, Rosalie et Tommy Grondin; ses arrière-petits-enfants : Vincent Élisabeth et Lauri-An Couture, Élodie Buteau, Samuel, Félix et Chloé Bernier ainsi que leur père Jean Nicol Bernier; de même que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 3ème étage au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera aude 11h à 13h30.