MARCOTTE, Pierrette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Pierrette Marcotte, fille de feu monsieur Ovide Marcotte et de feu dame Marie-Louise Labranche. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auElle laisse dans le deuil son compagnon, Antonio Déry; ses enfants : feu Lise (Laurent Lemelin), Jean-Marc (Linda Gravel), Hélène, Claire (Daniel Lafrance) et Roger (Nicole Boucher); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4, 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org.