BÉGIN, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 août 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé Monsieur Guy Bégin, conjoint de Madame Nicole Labrecque. Il était le fils de feu Cécile Plante et de feu Gérard Bégin. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles : Marie-Andrée et Geneviève (Marc-André Complaisance) ; le fils de sa conjointe : Pierre-Marc Doyon (Sophie Boisvert (et leurs enfants : Raphaël et Victoria)) ; ses petits-enfants : Félix, Laurie et Adèle ; ses frères et sœurs : feu Hugues (Ginette Lafleur), feu Yves, Réjean (Claire Labelle), Louise (Denis Goupil), Aline (feu Laurent Larouche), Pierre (Suzanne Richard) et Suzanne (François Grégoire) ; ses beaux-parents : Raymond-Marie Labrecque et Georgette Laflamme; son beau-frère de la famille Labrecque : Bruno ; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CRIC, au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'au docteur David Laflamme pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera aule vendredi 18 août de 18 h à 21 h, ainsi que le samedi 19 août de 15 h à 17 h pour recevoir les condoléances.