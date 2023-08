Accusé d’homicide 27 ans après: Serge Audette libéré sous caution

Un délinquant dangereux accusé d’avoir tué une Montréalaise il y a de cela 27 ans a réussi à convaincre la juge qu’il devait être remis en liberté en attendant la suite des procédures, mais il devra respecter une série de conditions.

« Le tribunal ordonne la remise en liberté », a tranché la juge Flavia Longo, ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Présent à l’audience par visioconférence, Serge Audette a poussé un soupir de soulagement, même s’il devra respecter une série de conditions, dont des interdits de contacts.

Selon l’accusation déposée à la cour, l’accusé de 70 ans a tué Patricia Ferguson, 23 ans, en 1996. Or, l’enquête policière n’avait pas permis d’identifier de suspects. Ce n’est que dans les derniers mois que l’enquête a abouti à l’arrestation d’Audette.

«Je suis tellement soulagée. Quand j’ai vu son visage, ç’a été un choc », avait confié la fille de la victime, Sabrina Ferguson, à la suite de l’arrestation.

Une ordonnance de non-publication rendue cette semaine empêche, à ce stade-ci des procédures, de dévoiler le contenu de la preuve. Mais de façon générale, les juges répètent souvent que quand une personne est accusée, sauf exception, « la liberté est la règle ».

Délinquant dangereux

Lors des enquêtes sur remise en liberté, les juges doivent prendre en compte la dangerosité d’un accusé, son risque de récidive, le risque de fuite, en plus de s’assurer qu’un public bien informé ne soit pas choqué par la décision.

Audette n’est toutefois pas sorti de l’auberge, puisqu’en 1999, il avait été déclaré « délinquant dangereux ». C’est qu’un an plus tôt, il avait agressé sexuellement une femme en plus de l’avoir séquestrée. Cela lui avait valu d’écoper d’une peine à durée indéterminée, si bien que son sort est entre les mains de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

En cas de libération, il lui sera interdit d’entrer en contact avec certaines personnes. Il lui sera aussi prohibé de se tenir avec des consommateurs de drogues. Un membre de sa famille devra également déposer une caution de 4000 $.