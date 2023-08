Attachez vos tuques, l’automne politique va décoiffer!

L’automne sera chaud, peut-être pas sur le plan de la météo, mais certainement sur le plan politique.

Tant au fédéral qu’au provincial, en passant par l’international, les amoureux de l’actualité parlementaire et politique seront gâtés.

Commençons par Québec: qui dit rentrée scolaire, dit malheureusement manque d’effectifs et sueurs froides pour tout ministre de l’Éducation. Ce sujet va certainement mobiliser les Québécois et la classe politique, tantôt pour nous alarmer, tantôt pour nous rassurer. Viendront ensuite la santé et la nouvelle vague de COVID-19 qui se dessine à l’horizon. Le ministre Dubé, comme nous d’ailleurs, doit être écœuré d’avoir ce virus dans les pattes, alors qu’il tente une énième réforme d’un réseau fragmenté, divisé et sclérosé.

Évidemment, le coût de la vie, les transports, le logement continueront d’être en filigrane et menaceront chaque jour le gouvernement de devenir une source de crise et de déchirement.

Sans compter sur la partielle dans Jean-Talon qui mobilisera l’attention de tous les partis politiques. Le PQ sera-t-il en mesure de gagner cette circonscription, alors qu’il trône dans les intentions de vote dans la région de Québec? Ça serait tout un séisme politique.

Cette élection partielle pourrait marquer les esprits, si jamais la CAQ perdait ce siège. Pas qu’elle en ait besoin, étant largement majoritaire, mais cela représenterait la première défaite électorale des troupes de François Legault. N’ayant pas connu d’échec réel à présent, comment le caucus pourrait réagir si cela se produit? Rappelons qu’en politique, il est plus facile de maintenir une solidarité dans la victoire que dans la défaite. Une défaite dans Jean-Talon pourrait rendre bien des députés nerveux et donc plus loquaces, au grand bonheur de bien des chroniqueurs et journalistes de la colline Parlementaire, mais au grand désarroi des stratèges politiques caquistes.

En même temps, deux partis d’opposition se déchireront à l’interne: le PLQ et QS. Les campagnes au leadership deviendront de plus en plus intenses et fragiliseront chaque jour un peu plus l’unité du caucus. Qui sera choisi comme chef, ou cochef? Difficile à prévoir dans les deux cas.

Je vous le disais, c’est tout un automne qui nous attend. Attachez vos tuques avec de la broche, il va y avoir de l’action.