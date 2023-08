Avocats au front pour défendre le poids politique de la Gaspésie

OTTAWA – Des avocats se lèvent pour défendre le poids politique de la Gaspésie menacé par le redécoupage de la carte électorale fédérale qui prévoit que la région perdra un de ses quatre députés.

Ce redécoupage entrainera «une perte de poids politique inadmissible pour nos régions et constitue de plus une violation de nos droits politiques et démocratiques» plaide Me Alexis Deschênes, qui a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, avec l’organisme Droits Collectifs Québec (DCQ).

«Cette affaire touche au cœur de notre démocratie, indique Daniel Turp, le président de DCQ. Elle concerne tant la capacité des citoyens et des citoyennes à être dûment représentés à la Chambre des communes du Canada que le poids politique du Québec au sein d’une fédération dans laquelle il lui est de plus en plus difficile de faire valoir ses intérêts.»

Le 23 juin, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a déposé son rapport final devant la Chambre des communes.

Il prévoit la suppression d’une circonscription en Gaspésie, Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, représentée par la députée du Bloc Québécois, Kristina Michaud, depuis 2019. Ce territoire serait redistribué aux deux circonscriptions voisines, représentées par le Parti conservateur et le Bloc Québécois.

Malgré sa taille, Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia est la circonscription la moins peuplée de tout le Québec, ce qui a fortement influencé la décision de la Commission. Sa décision doit entrer en vigueur en avril 2024.

Mais Me Deschênes, ex-candidat du Parti Québécois dans la région et résident de la circonscription d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, n’entend pas l’accepter sans se battre. Il demande l’émission d’une ordonnance annulant la décision de la Commission et le maintien de la carte électorale actuelle.

«Nous avons droit à une représentation effective à la Chambre des communes et cela inclut que l’on tienne compte de notre géographie particulière, de notre histoire, de nos communautés d’intérêts et du renversement démographique en cours dans nos régions», plaide l’avocat gaspésien.