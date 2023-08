FERLAND, Lucille Lemieux



C'est entourée de l'amour de son époux Jean Ferland et de ses enfants qu'est décédée madame Lucille Lemieux au CHSLD de Lévis, le 20 juillet 2023, à l'âge de 83 ans et 7 mois. Native de Saint-Lambert-de-Lauzon, elle était la fille de feu Alexis Lemieux et de feu Marie-Anne Carrier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Henriette, Johanne, Jacqueline (Raynald Labonté), Gilbert (Roxanne Dion), Jean-Yves, Florence (Pierre Leblond), Colette (Michel Cloutier), Donald (Lynda Fortier), Éric (Ruth Banz), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Yvette (feu Roland Lemieux), feu Armand (feu Germaine Boutin), feu Yvonne, feu Clermont (feu Marie Doyon), feu Moïse (feu Rose-Ange Lefebvre), Sr Laura, Isabelle (feu Joseph Lemay), feu Lambert, feu Florian, feu Lauréat (Gisèle Gourde), feu Daniel (Mary-Theresa Destate), feu Marc (feu Monique Desrochers), feu Élie (feu Lise Morissette), Réal (Nicole Tremblay), Gisèle (Denis Letourneau), Noël (Nicole Gauthier), Gilles (Denise Audet), Ghislain (Yvonne Crosnier), Nicole Carrier (Ligori Therrien) et Huguette Carrier (feu Gaston Lévesque). Elle était la belle-sœur de : feu Fabiola (feu Armand Gourde), feu Rolande (Alfred Carbonneau), Patricia (feu Adélard Poulin), Suzanne (feu Émilien Paradis), Thérèse (Benoît L'Heureux), feu Benoît (Colette Larochelle), Céline (Michel Morin), Denise (feu Bertrand Deblois), Pauline (André Belleau), Gilles (Francine Bouffard), Louis (feu Madeleine Nadeau, Gemma Arsenault), Raymond (Véronique Pelletier), feu Liliane (Lionel Labonté) et Lucie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier les infirmières Sandra Bolduc et Manon Nadeau, le personnel du 7e et du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du 5e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faireundon). Des formulaires seront disponibles sur place. La famille recevra les condoléances auvendredi le 18 août de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles, le Centre municipal sera ouvert à compter de 8 h 30.La direction a été confiée au