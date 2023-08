Back on the Strip: quel navet!

Tiffany Haddish, Wesley Snipes et Kevin Hart, pour ne citer qu’eux, sont les malheureux protagonistes de cette triste comédie romantique.

Merlin (Spence Moore II) et Robin (Raigan Harris) sont des amis d’enfance et amoureux l’un de l’autre. Or, à l’université, Robin tombe amoureuse de Blaze (Ryan Alexander Holmes), au grand désespoir de Merlin, dont le rêve est de devenir magicien.

Verna (Tiffany Haddish), la mère du jeune homme, l’encourage en lui payant un billet d’avion pour Las Vegas. Dans la capitale du jeu, il se joint à une troupe de danseurs nus, les Chocolate Chips, dont le chef est Luther – surnommé M. Big (Wesley Snipes). Une fois mis au courant des malheurs sentimentaux de Merlin, les strippers du groupe décident de lui venir en aide afin qu’il reconquière sa dulcinée.

Le scénario ne brille pas par son originalité, mais cette faiblesse aurait pu être oubliée si les côtés amusant et romantique avaient été exploités intelligemment, comme c’est le cas notamment dans le très satisfaisant Bleu royal, blanc et rouge, sur Prime Video.

Dans le cas qui nous occupe, malheureusement, la «comédie» vire trop souvent aux blagues scatologiques et sexuelles qui n’ont rien de drôle (le nombre de blagues de pénis est hallucinant). Quant à l’histoire d’amour, on n’y croit pas une seconde.

Note: 1 sur 5

Back on the Strip est présenté en salle dès le 18 août.